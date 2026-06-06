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Gercüş'te çiftçilerin bahar mesaisi dronla görüntülendi

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Batman'ın Gercüş ilçesinde baharın gelmesiyle bağ, bahçe ve tarlalarda çiftçilerin yeni sezon hazırlıkları dronla görüntülendi. Budama, toprak işleme ve ilaçlama çalışmaları hız kazandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde baharın gelişiyle birlikte bağ, bahçe ve tarlalarda yoğun mesai başladı. Çiftçilerin yeni sezon hazırlıkları dronla görüntülendi.

Gercüş ilçesi ve çevre köylerde, havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal faaliyetler hız kazandı. Çiftçiler, bağ ve bahçelerde budama, toprak işleme ve ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan manzaralar dron kamerasıyla görüntülendi. Dronla kaydedilen görüntülerde, baharla birlikte yeşile bürünen tarım arazileri ile çiftçilerin yoğun çalışması yer aldı. Bazı üreticilerin traktörlere bağlı modern ekipmanlarla ilaçlama yaptığı, engebeli arazilerde ise geleneksel yöntemlerin kullanılmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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