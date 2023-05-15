Bahamalar Başbakanı: Çin ile Verimli İlişkilerimiz Var

Bahamalar Başbakanı Philip E. Davis, Çin'in Bahamalar'da birçok önemli yatırım yaptığını ve Bahama hükümetinin Çin ile ekonomik işbirliğini güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Bahamalar'ın başkenti Nassau'da ülkenin bağımsızlığının 50. yıldönümünü kutlamak için Nassau Atlantis Tiyatrosu'ndaki bir gala sırasında performans sergileyen akrobatlar, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lin Zhaohui/Xinhua)

Bahamalar Başbakanı Philip E. Davis, Çin'in Bahamalar'da birçok önemli yatırım yaptığını ve Bahama hükümetinin Çin ile ekonomik işbirliğini güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

NASSAU, 15 Mayıs (Xinhua) -- Bahamalar Başbakanı Philip E. Davis, Xinhua'ya yakın zamanda verdiği özel bir röportajda, Bahama Milletler Topluluğu ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin son 26 yılda verimli bir ilişki kurduğunu söyledi.

"Çok verimli bir ilişkimiz var. Karşılıklı olarak birbirimize yardımcı olmak konusunda hemfikiriz" dedi ve Bahamalar'ın Çin'in desteğinden istifade ettiğini de sözlerine ekledi.

Davis, Bahamalar'da Çinli yatırımcılar için artan fırsatlar bulunduğuna ve Çin'in ülkedeki altyapı gelişimine destek olduğuna dikkat çekti.

Davis, Çin'in Bahamalar'da birçok önemli yatırım yaptığını ve Bahama hükümetinin Çin ile ekonomik işbirliğini güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Davis, "Çinli yatırımcıları buraya gelip yatırım yapabilecekleri alanları görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

İkili işbirliğine dikkat çeken Davis, Nassau Atlantis Tiyatrosu'nda Bahamalar'ın bağımsızlığının 50. yıl dönümünü kutlamak için Hunan Akrobatik Sanat Tiyatrosu'nun düzenlediği "Authentic China, Splendid Hunan" akrobatik galasının, iki ülkenin birlikteliğinin bir örneği olduğunu söyledi.

10 Temmuz 1973'te bağımsızlığını kazanan Bahamalar, 1997'de Çin ile diplomatik ilişkiler kurdu.