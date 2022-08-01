Bağdat'ta Sadr'ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge'ye girmek istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağdat'ta Sadr'ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge'ye girmek istiyor

Bağdat'ta Sadr'ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge'ye girmek istiyor

Irak'ta Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor.

 - Güncelleme:

Irak'ta Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor.

İran destekli Şii siyasi çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi'nin destekçileri, üç askeri kontrol noktasını aşarak Yeşil Bölge'nin kapısına yaklaştı.

Güvenlik güçleri, bölgeye girişlerini engellemek için kalabalığa tazyikli su ile müdahale ediyor.

Protestocular, Başbakan Mustafa el-Kazımi aleyhine ve eski Başbakan Nuri el-Maliki lehine sloganlar atıyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi, Sadr Hareketi mensuplarının Meclis binasını basması üzerine destekçilerini Yeşil Bölge çevresinde gösteri düzenlemeye çağırmıştı.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Bağdat İran Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title