Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflar ile tankların ezdiği bir otomobilin yer aldığı sergi açıldı. Sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bağcılar Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlendi.

Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflar ile tankların ezdiği bir otomobilin yer aldığı sergi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bağcılar Belediyesi ile 15 Temmuz Derneği tarafından hazırlanan "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi'nin açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılışta konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz'u unutturmamak, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarabilmek adına bu etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, 15 Temmuz'da tankların önüne geçenlerin, devletin devamını sağlayabilmek için sokaklara inenlerin, "Biz bugün sokağa çıkmazsak yarın çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız?" duygusunu taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçakla İstanbul'a gelişinin, milleti havalimanına davet edişinin, millete moral verişinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretinin milletin cesaretini daha da artırdığını söyledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da 15 Temmuz gecesi vatandaşların, milletin malına, canına, namusuna, bayrağa halel gelmesin diye hayatlarını ortaya koyduklarını anlattı.

Turunç, millette bu kültür, iman, vatan ve bayrak sevgisi olduğu sürece 3-5 hainin attığı adımların hiçbir şey ifade etmeyeceğini vurguladı.

Serginin açılışına, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışı sonrası Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde 15 Temmuz şehitleri anısına "252" isimli tiyatro oyunu sergilendi.