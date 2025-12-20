Haberler

Bağcılar'da tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın sırasında depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Bağcılar'da tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çınar Mahallesi 752 Sokak'ta 5 katlı binanın girişinde bulunan tekstil atölyesinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, depoda hasar meydana geldi.

Yangın sırasında depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi

Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
title