Bağcılar'da tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar Çınar Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın sırasında depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.
Çınar Mahallesi 752 Sokak'ta 5 katlı binanın girişinde bulunan tekstil atölyesinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, depoda hasar meydana geldi.
Yangın sırasında depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel