Bağcılar'da Kumaş Firmasına Silahlı Saldırı

BAĞCILAR'da bir kumaş firmasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik kamerası görüntülerinde içeride bulunanların saldırı sırasında yere yatarak ölümden kurtulduğu anlar görülüyor.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bulunan bir kumaş firmasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı sırasında içeride bulunan 5 kişinin panik yaşadığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında içeride bulunanların yere yattığı anlar görülüyor. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan firmanın piyasaya olan borçlarını ödemediği iddia edildi.