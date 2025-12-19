Haberler

Bağcılar'da yolda yürüyen iki çocuk yerde buldukları 1 milyon 300 bin lira değerindeki altını sahibine teslim etti

Bağcılar'da yolda yürüyen iki çocuk yerde buldukları 1 milyon 300 bin lira değerindeki altını sahibine teslim etti
Güncelleme:
Bağcılar'da yolda yürüyen iki çocuk, değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu bir kese buldu. Çocuklar, buldukları keseyi çevredeki bir esnafa götürdü ve içindeki kartvizitten kuyumcuyu tespit ederek altınları sahibine teslim etti. Altınların sahibi, çocuklara ödül verdi.

BAĞCILAR'da yolda yürüyen 2 çocuk yerde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu. Bunun üzerine çocuklar keseyi çevredeki bir esnafa götürdü. Kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu bulan 2 çocuk ve esnaf altınları sahibine teslim etti. Altınların sahibinin keseyi bulan çocuklara ödül verdiği öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 2 çocuk yerde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu. Durumu çevredeki esnafa bildiren çocuklar kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Bunun üzerine altınları bulan 2 çocuk ve yanlarındaki esnaf altınları kuyumcuya teslim etti.

ALTINLARI BULAN ÇOCUKLARA ÖDÜL

Yolda yürürken içi altın dolu keseyi bulan çocukların altınları kuyumcuya teslim etmelerinin ardından altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenildi. Çocukların ve yanlarındaki kişinin kuyumcuya gelerek altınları teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



title