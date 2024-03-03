Bağcılar Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle 386 çocuğa bisiklet hediye edildi

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen "40 Vakit Namaza Gel Bisikletini Al Projesi" kapsamında 386 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Göztepe Spor Kompleksi'nde yapılan ödül töreninde İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Projeye ilişkin videonun gösterildiği törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazın kötülüklerden insanı alıkoyduğunu söyledi.

Erbaş, ödüllendirmenin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sünneti olduğunu dile getirerek, "Peygamber Efendimiz çocukları çok severdi. Onlara zaman zaman hediyeler verir, hediyeler götürürdü. Burada Bağcılar Belediyemiz, Bağcılar Kaymakamlığımız, Bağcılar Müftülüğümüz el birliğiyle size bisikletleri hediye ediyor." dedi.

Belediyeciliğin sadece toplumun maddi konulardaki ihtiyaçlarını gidermek demek olmadığını, aynı zamanda manevi alanlarındaki ihtiyaçların da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Allah sizden razı olsun. Namaz gibi gençlerimizin ve çocuklarımızın küçük yaşlarda alışmasına vesile olacak önemli bir etkinliğe imza attınız." diye konuştu.

Camilerin kütüphane, eğitim ve sohbet merkezi olarak kullanılması yönünde projeleri olduğunu anlatan Erbaş, belediye başkanlarının, kaymakamların, valilerin, kurum ve kuruluşların buna destek olmasından mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise gençlere ve çocuklara her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, mimar, şehircilik uzmanı ve yazar Turgut Cansever'in "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder." sözünün önemini aktardı.

İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Müftüsü Ömer Kayhan'ın da katıldığı törende 18 camiye namaz için 40 vakit giden toplam 386 çocuğa bisikletleri verildi.