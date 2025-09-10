Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi 3.5 Yılda 3047 Kişiyi İstihdam Etti

İŞ arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 3.5 yılda farklı sektörlerde 3047 kişiyi istihdam ettiğini duyurdu. Kariyer Merkezi aracılığıyla iş arayan vatandaşların iş bulmasına imkan sunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İş sahibi olan vatandaşlarımızın mutluluğu bizi de fazlasıyla mutlu ediyor" dedi.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş ihtiyacı olan ilçe sakinlerini istihdam ediyor. Kariyer Merkezi'nin hazırladığı 'işe alım amaçlı' organizasyona İstanbul genelinden her sektörden 527 firma katılıyor.

ADAYLARIN PROFİLLERİ OLUŞTURULUYOR

İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran iş arayan gençlerin hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek bir profil oluşturuluyor. Adaylara gelen iş ilanları arasından uygun olanlarla ilgili olarak SMS, mail veya whatsapp üzerinden bilgilendirme yapılıyor. Daha sonra ise iş arayanlar ile işverenler yüz yüze görüşüyor. Gerçekleştirilen mülakat sonucunda firmalar anlaştıkları kişileri işe alıyorlar. Bu sayede hem eleman arayan firmaların talepleri karşılanıyor hem de iş arayan vatandaşlar iş sahibi oluyor.

TEMİZLİKTEN GÜVENLİĞE ÇOK SAYIDA BRANŞ VAR

Bu plan doğrultusunda ilçe sakinlerine hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 3.5 yıl içinde 3047 vatandaşı iş sahibi yaptı. İstihdam edilenlerden 82'sini ise engelli vatandaşların oluşturduğu aktarıldı. En Çok istihdam yapılan branşların başında temizlik, havalimanı yer hizmetleri ve güvenliğin geldiği bildirildi. Bunun dışında sağlık kurumlarına hemşire, doktor asistanı, tıbbi sekreter gibi alanlarda da eleman kazandırıldığı açıklandı.

'İŞ SAHİBİ OLANLARIN MUTLULUĞU BİZİ DE MUTLU EDİYOR'

İstihdam açısından mutluluk verici sayılara ulaştıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Sosyal sorumluluk gereği her alanda olduğu gibi istihdam konusunda da hemşehrilerimizin yanındayız. Kariyer Merkezimizin başarılı çalışmaları neticesinde iş arayan vatandaşlara yardımcı olduk. İş sahibi olan vatandaşlarımızın mutluluğu bizi de fazlasıyla mutlu ediyor" dedi.