Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 3,5 yılda 3 bin 47 kişiyi istihdam etti

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 3,5 yılda farklı sektörlerde 3 bin 47 kişiyi istihdam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, iş ihtiyacı olan ilçe sakinlerini istihdam etmeye devam ediyor.

Merkezin hazırladığı işe alım programına, İstanbul genelindeki her sektörden 527 firma katılıyor. İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde iş bulmak için kayıt yaptıran gençlerin hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek bir profil oluşturuluyor.

Gelen iş ilanları arasından uygun olan adaylara, SMS, mail veya WhatsApp üzerinden bilgilendirme yapılıyor. Daha sonra iş arayanlar ile işverenler yüz yüze görüşüyor. Gerçekleştirilen mülakat sonucunda firmalar anlaştıkları kişileri işe alıyor. Bu sayede hem eleman arayan firmaların talepleri karşılanıyor hem de vatandaşlar iş sahibi oluyor.

Bu plan doğrultusunda ilçe sakinlerine hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 3,5 yılda 3 bin 47 ilçe sakinini iş sahibi yaptı.

İstihdam edilenlerden 82'sini engelli vatandaşlar oluştururken, en çok istihdam yapılan branşların başında temizlik, havalimanı yer hizmetleri ve güvenlik geldi. Bunun dışında sağlık kurumlarına hemşire, doktor asistanı, tıbbi sekreter gibi alanlarda da eleman kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, istihdam açısından mutluluk verici sayılara ulaştıklarını belirterek, "Sosyal sorumluluk gereği her alanda olduğu gibi istihdam konusunda da hemşehrilerimizin yanındayız. Kariyer Merkezimizin başarılı çalışmaları neticesinde iş arayan vatandaşlara yardımcı olduk. İş sahibi olan vatandaşlarımızın mutluluğu bizi de fazlasıyla mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.