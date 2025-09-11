Bafraspor Yönetiminden Siyasi Partilere Ziyaret

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden 1930 Bafra spor'un yönetim kurulu, siyasi partilere ziyaret gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Atakan Alaçamlı ve beraberindeki yöneticiler, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Emin Usta ve CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm'ü ziyaret ederek, vizyon ve hedeflerini anlattı.

Alaçamlı, Bafra spor'un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Bafra'nın gençlerini birleştiren ve onlara umut veren bir değer olduğunu dile getirerek, tüm Bafra'nın manevi desteğinin ve birlik beraberlik ruhunun önem taşıdığını kaydetti.

Siyasi parti temsilcileri ise Bafraspor'un başarısı için her zaman omuz omuza destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Alaçamlı, siyasi parti temsilcilerine 55 numaralı 1930 Bafraspor forması hediye etti.