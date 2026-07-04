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Samsunlu sporcu atıcılıkta altın madalya kazandı

Samsunlu sporcu atıcılıkta altın madalya kazandı
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Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Bafralı sporcu Eylül Beren Kuşkulu, U15 havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, Bafralı sporcu Eylül Beren Kuşkulu, U15 yaş kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü atıcılık sporcusu Eylül Beren Kuşkulu, havalı tabanca branşı U15 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü Başkanı Necati Alver, sporcularının elde ettiği başarıda gurur duyduklarını belirterek, "Eylül Beren'in başarısı kulübümüz ve Bafra'mız için büyük bir gurur vesilesi olmuştur. Sporcumuzun bu seviyeye gelmesinde büyük çaba ve emekleri olan antrenörümüz Murat Gürsel hocamıza, disiplinli çalışmalarının karşılığını alan sporcumuza ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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