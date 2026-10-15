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Bafra Ziraat Odası, muhtar ve delegelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi

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Bafra Ziraat Odası, muhtar ve delegelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi
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Bafra Ziraat Odası, muhtar ve delegelere yönelik bilgilendirme toplantısını ilçedeki düğün salonunda yaptı. Toplantıda tarımsal desteklemeler ve oda projeleri ele alınırken Başkan Osman Tosuner çiftçilere hizmete devam edileceğini söyledi.

Bafra Ziraat Odası tarafından muhtar ve delegelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda tarımsal desteklemeler, ilçe genelindeki üretim faaliyetleri, çiftçilerin talep ve çözüm önerileri ile odanın yürüttüğü projeler ele alındı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, üyelerinden aldıkları desteklerle çiftçilere hizmet vermeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya Bafra Çeltik Komisyonu Üyesi Hamza Bayrak, Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç, İkiztepe Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Serdar Turan, mahalle muhtarları, delegeler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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