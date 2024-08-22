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Bafra TSO Başkanı Kocabaş, Enflasyon Muhasebesi İçin Düzenleme Önerdi

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Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, enflasyon muhasebesi uygulamasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini önerdi. Kocabaş, enflasyon düzeltmesinin işletmelere vergisel etki yapmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, "enflasyon muhasebesi"ne ilişkin, uygulamada yıl sonlarında bir defa olmak üzere vergisel bir sonuç doğurmadan ve sektörel durumlar da göz önünde bulundurularak yeniden bir düzenlemeye gidilmesi önerisinde bulundu.

Kocabaş, yaptığı yazılı açıklamada, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre işletmelerin bilançolarının 2023 yıl sonu itibariyle vergisel etki olmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğuna işaret etti.

Aynı tebliğe göre 2024 yılı ve müteakip yıllarda işletmelere bilançolarını geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere enflasyon düzeltmesine vergisel etki olacak şekilde tabi tutma zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Kocabaş, "Artık gelinen noktada işletmeler bilançolarını 2. geçici vergi döneminde (Nisan - Mayıs - Haziran) vergisel etki olacak şekilde enflasyon düzeltmesine tabi tutma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada enflasyon muhasebesi uygulamasının 2024 yılı itibarıyla devreye girmesiyle birlikte işletmeler üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı düşüncesinde olduğunu vurgulayan Kocabaş, şöyle devam etti:

"Enflasyon muhasebesinin sanal karları görünür hale getirerek vergi yükünü azaltacağı ümidiyle uygulamaya alınsa da enflasyon düzeltmesinin birçok mükellefi ilave vergi yüküyle karşı karşıya bırakacağı görülüyor. Enflasyon düzeltmesi hesaplamalarıyla ortaya çıkacak farklardan dolayı mükelleflere ilave vergi çıkması, vergi adaletini zedeleyecek bir durumdur. Enflasyon düzeltmesinin vergisel bir sonuç doğurmadan, muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve öyle uygulanması sağlanmalıdır. Enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlar işletmeleri kar ediyor gibi gösteriyor ancak bu gerçek bir durum değil, işletmeler elinde bulunan stoklar ve duran varlıklarda oluşan enflasyon artışı sebebiyle satmadığı malın ve duran varlıktan sanki kar ediyormuş gibi vergisini vermek zorunda bırakılıyor. Ayrıca sattığı malı tekrar alırken bile sattığı fiyatlardan temin edememe durumu oluşuyor."

Yeni düzenlemeyle öz varlık yapısı güçsüz olan firmaların ödemesi gerekenden daha fazla vergi ödemek durumunda kalacağı değerlendirmesinde bulunan Kocabaş, şunları kaydetti:

"Bu durumda ticari işletmelerin ciddi anlamda sıkıntılar yaşanması kaçınılmazdır. Konuyu yalnızca vergi olarak değil diğer etkilerini de ortaya koyarak değerlendirmek ve karar vermek sağlıklı bir yaklaşım olur. Bu sakıncaların göz önünde bulundurularak enflasyon muhasebesi konusunda, uygulamanın yıl sonlarında bir defa olmak üzere vergisel bir sonuç doğurmadan ve sektörel durumlar da göz önünde bulundurularak yeniden bir düzenlemeye gidilmesinin, yaşanacak sorunların çözümü açısından önemli olduğu görüşündeyiz."

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Kocabaş Ekonomi Bafra Ekonomi Güncel Haberler

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