Bafra Ovası'nda 165 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 165 bin dekar alanda çeltik üretimi gerçekleştiriliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'ndaki çeltik tarlalarında incelemede bulundu.

Tosuner, AA muhabirine, Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent olmak üzere bölgede yaklaşık 235 bin dekar kayıtlı çeltik ekim alanı bulunduğunu söyledi.

Bu alanın 165 bin dekarının Bafra'da yer aldığını belirten Tosuner, Bafra Ovası'nda çeltik hasadının 20 Eylül ile 20 Ekim tarihleri arasında yapılacağını anlattı.

Bafra pirincinin aroma ve kalite bakımından öne çıktığını dile getiren Tosuner, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çeltik üretiminde Bafra, Edirne'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu sene hava şartlarının soğuk ve yağışlı gitmesinden dolayı biraz ot oluştu, çiftçimiz mağdur oldu. 2027'de çiftçimizin daha huzurlu, daha verimli ürün yapması, çeltikte azalma değil, çoğalma olması için sorunlarla ilgili bir dosya hazırladık.

Girdi maliyetleri göz önüne alınarak 2026 yılının hasadı başlamadan önce fiyatların belirlenmesini, belirlenen fiyatın çiftçinin 2027 yılında daha sevinçli, daha huzurlu çeltik ürünü yapmasını sağlamasını talep ediyoruz. Çeltik hasadının bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA