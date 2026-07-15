Bafra'da TMO'nun hububat alımı sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat alımı devam ediyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, ilçede TMO'nun belirlediği depoda ürün alımını sürdürdüğünü belirtti.

Alım sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Tosuner, "TMO Bafra'dan Samsun'a günde 45 kamyonla yaklaşık 1200 ton sevkiyat gerçekleştiriyor. Bu sevkiyat, bölgedeki üreticilerimizin mağduriyet yaşamasını önlüyor. Buradaki TMO şubesi 19 Mayıs, Alaçam, Bafra ve Yakakent ilçelerinden gelen ürünün alımını yapıyor." dedi.

Bafra Ovası'nda arpa ve buğday ekili alanın 270 bin dekar civarında olduğuna işaret eden Tosuner, "19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçelerini de dahil ettiğimizde bu rakam 400 bin dekarlık alana ulaşıyor. TMO, Bafra'da arpa ve buğdayda 300 bin tona yakın alım gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

Fiyatlar ve ürün kalitesi hakkında bilgi veren Tosuner, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden arpanın tonu 12 bin 700 lira, buğdayın tonu ise kalitesine göre 14 bin 800 ila 16 bin 500 lira arasındaki fiyatlardan alınıyor. Günlük alım 1200 tona ulaştı. Bu yıl sıcak hava şartları dolayısıyla üründe rutubet sorunu yaşanmıyor." diye konuştu.