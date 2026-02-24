Haberler

Samsun'da zabıta dilencilere yönelik denetim yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Suçüstü yakalanan bir kişi 1764 lira ceza aldı ve 5600 lira ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçenin merkezi noktaları, ana caddeler ve cami önlerinde yardım adı altında satış yapan veya dilenenlere yönelik yürütülen çalışmada, suçüstü yakalanan bir kişiye 1764 lira idari para cezası uygulandı.

Bu kişinin yapılan üst aramasında ele geçirilen 5 bin 600 liraya tutanak tutularak el konuldu.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ramazan ayı boyunca denetimlerini yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere karşı duyarlı olmaları, olumsuz durumları 444 55 69 numaralı Çözüm Merkezi veya 0535 433 80 80 numaralı WhatsApp hattına bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
