Bafra'da geri dönüşümden elde edilecek gelirle SMA'lı bebeğe yardım yapılacak

Bafra ilçesinde SMA tip-1 hastası olan Havva Karataş bebek için Belediye tarafından geri dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

Bafra ilçesinde SMA tip-1 hastası olan Havva Karataş bebek için Belediye tarafından geri dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

Pilot bölge olarak seçilen Atatürk Bulvarı'nda "Geri Dönüşüm Var Oluşumdur. Atıklarını Ayrıştır. Havva Bebeğe Hayat Ver!" projesi başlatıldı.

Bafra Belediyesi Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bafra'nın merkez mahalle sınırlarında bulunan ve ilçenin en işlek noktası olan Atatürk Bulvarı'nda günlük aktif nüfus yoğunluğu dikkate alındığında kişi başı atık miktarının fazla olduğu tespit edildi.

Atık potansiyelinin yüksek olduğu yerde, karışık ambalaj atıkları için ikili toplama sistemi kurularak 10 adet geri dönüşüm kutuları bölgeye yerleştirildi. Çevre mühendisleri tarafından bulvar esnafına ve vatandaşlara hangi tür atıkların yerleştirilen geri dönüşüm kutularına atılacağı hakkında bilgi verildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projeye destek çağrısında bulunarak, "Bafra'mızda atık toplama ve geri dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Belediyemiz ve geri dönüşüm şirketi işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında hem çevre kirliliğinin önüne geçecek hem atıkları geri dönüştürecek hem de Havva bebeğimize umut olacağız. İlçemizin en işlek bölgesi olan Atatürk Bulvarı'nı pilot bölge seçerek buraya 10 adet geri dönüşüm kafesi yerleştirdik. Bütün vatandaşlarımızın duyarlılıkla yaklaşacağından, atıklarını ayrıştırarak ilgili kafeslere atacaklarından hiç şüphem yok. Bafra'da geri dönüşüm umut olacak." dedi.

Bölgede biriken geri dönüştürülebilir atıklar, toplama araçları ile toplanacak. Elde edilen gelir SMA tip-1 hastası olan Havva Karataş bebeğin tedavisi için kullanılacak.