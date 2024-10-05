Bafra Belediyesi'nden Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde Yeni Yağmur Suyu Hattı

Bafra Belediyesi, kış aylarında su baskını sorunu yaşayan Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde yeni yağmur suyu hattı için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile iş paylaşımı içinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde 800 milimetre boru çapında yaklaşık 250 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı ile Fatih Mahallesi Molla Osmanoğlu Sokak'ta tıkalı olan atık su şebekesinde 300 milimetre boru çapında 150 metre mesafeli güzergahta büz döşeme çalışmasını eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Su baskını, taşkın ve mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yapımı devam eden yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını inceleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçenin birçok noktasında altyapı ve üstyapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Her yağmur yağdığında esnafın yaşadığı kaygı ve sıkıntıyı ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, "Günü kurtaran geçici işlemler yerine nihai çözüm odaklı çalışmalar hayata geçirme gayretindeyiz. Kızılırmak Sanayi Sitemiz, yeni yağmur suyu hattı ile problemlerden kurtulmuş olacak. Bütün bu çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz ile uyum ve iş birliği anlayışıyla gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç, Kızılırmak Sanayi Sitesi ve Fatih Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.