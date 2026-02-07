Haberler

Bafra Belediye Başkanı Kılıç esnaf ziyaretinde bulundu

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların görüşlerini aldı ve belediyenin projeleri hakkında bilgi verdi. Kılıç, esnafın önemine dikkat çekerek çözüme yönelik adımlar atacaklarını vurguladı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Farklı mahalle ve caddelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde Kılıç, esnafın taleplerini dinleyerek belediyenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Hizmetler hakkında vatandaşların görüşlerini alan Kılıç, yerel yönetim süreçlerinde istişare kültürüne önem verdiklerini belirtti.

Esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki rolüne değinen Kılıç, "Şehrimizin temel taşı olan esnafımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Bafra'yı ortak akılla büyütmek adına hemşehrilerimizin görüşleri bizim için önem arz ediyor. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız çerçevesinde esnafımızın yanında olmaya ve sorunlarına yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

