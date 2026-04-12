BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, Çin'i ziyaret ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında Çin'e 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirerek stratejik ortaklıkları ileri taşımak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da gerilimin hakim olduğu bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.

Xinhua'nın haberine göre, Veliaht Prens Al Nahyan, 3 günlük ziyaret için Pekin'e ulaştı.

Abu Dabi Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Al Nahyan'a bakanlar, üst düzey yetkililer, iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyetin eşlik ettiği; ziyaretin, BAE ile Çin arasında işbirliğini daha ileri taşıyarak, iki ülke arasında öncelikli sektörlerde kapsamlı stratejik ortaklığına dayanan uzun süreli bağların seviyesini yükseltmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin iki ülkenin ikili ilişkileri güçlendirme ve karşılıklı çıkara hizmet eden işbirliğini genişletme iradesine bağlılığının parçası olduğu vurgulandı.

Ziyaretin, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda enerji ticaretinde kesintilerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti enerji ticaretini olumsuz etkiliyor

BAE ve Körfez ülkelerinin yanı sıra Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
