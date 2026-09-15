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BAE ve Suriye liderleri ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle ekonomik ve kalkınma alanlarındaki işbirliğinin ilerletilmesini ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle ekonomik ve kalkınma alanlarındaki işbirliğinin ilerletilmesini ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Bin Zayid ile Şara, Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile işbirliğinin farklı alanları ve bunların özellikle kalkınma ve ekonomi alanlarında geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Taraflar, söz konusu işbirliğinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet etmesi ve halklarının refahına katkı sağlamasının önemini vurguladı.

Al Nahyan ve Şara, BAE-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesine devam edilmesi ve bunun iki ülkenin kalkınma hedefleri ile daha gelişmiş ve müreffeh bir gelecek oluşturma beklentilerine katkı sağlaması konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca başta Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunların bölgenin güvenliği ile istikrarına etkileri olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki lider, halkların çıkarlarına ve kalkınmaya hizmet edecek şekilde bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi için çalışılmasının önemine dikkati çekti.

WAM'a göre temaslarının ardından BAE'den ayrılan Şara'yı BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve bazı yetkililer uğurladı.

Şara, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 24. Arap Medya Zirvesi'ne katılmış ve "Geleceğin Suriye'si" başlıklı oturumda ana konuşmacı olarak yer almıştı.

Kaynak: AA
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