Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ile Akabe Limanı'nı 30 yıl işletme anlaşmasını imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün'deki Akabe Limanı'nın yönetimi ve işletmesi için 30 yıllık bir imtiyaz anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Abu Dabi Limanları Grubu, toplam 141 milyon dirhem yatırım yapacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Ürdün ile Akabe Limanı'nı 30 yıl işletme anlaşmasını imzaladığı bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, Abu Dabi Limanları Grubu'nun, Ürdün'de Akabe Kalkınma Şirketi ile bir anlaşma yaptığı belirtildi.

Abu Dabi Limanları Grubu'nun, Akabe Limanı'nın yönetimi ve işletmesi için 30 yıllık bir imtiyaz anlaşması imzaladığı duyurulan haberde, Akabe Limanı'nın Ürdün'de ürün elleçleme için türünün tek örneği olduğuna işaret edildi.

Anlaşmaya göre Akabe Limanı'nın yönetimi ve işletilmesi için ortak bir şirketin kurulacağına dikkat çekilen haberde, söz konusu şirketin ise yüzde 70'inin Abu Dabi Limanları Grubu'na ait olacağı ifade edildi.

Haberde, Abu Dabi Limanları Grubu'nun ortak projeye yatırım için toplam 141 milyon dirhem (38,4 milyon dolar) değerinde yatırım yapacağı vurgulandı.

Ürdün'deki Akabe Limanı'nın 3 kıtanın kesişme noktasında stratejik bir konuma sahip olduğuna dikkat çekilen haberde, Ürdün'ün ihracatının yüzde 80'i ile ithalatının yüzde 65'inin bu limandan gerçekleştiğine işaret edildi.

