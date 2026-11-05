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BAE'nin Çin'e gönderdiği üçüncü parti 35.000 hurma fidanı Hainan'a ulaştı

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BAE'nin Çin'e gönderdiği üçüncü parti 35.000 hurma fidanı Hainan'a ulaştı
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BAE'nin Çin'e gönderdiği üçüncü parti hurma fidanları Hainan eyaletinin Wenchang kentine ulaştı. Havayoluyla getirilen sevkiyatta 37 çeşitte toplam 35.000 fidan var; fidanları Çin Tropikal Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Hindistan Cevizi Araştırma Enstitüsü teslim aldı.

WENCHANG, 5 Kasım (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Çin'e gönderdiği üçüncü parti hurma fidanları, Hainan eyaletinin Wenchang kentine ulaştı.

Fidanlar, Çin Tropikal Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Hindistan Cevizi Araştırma Enstitüsü tarafından teslim alındı.

BAE'den Çin'e havayoluyla getirilen bu üçüncü sevkiyat, 37 farklı çeşitte toplam 35.000 hurma fidanından oluşuyor.

Anavatanı Ortadoğu ve Kuzey Afrika olan hurma ağacı, ekonomik açıdan önemli bir tarım ürünü. Besin değeri yüksek meyvesi ise "çölün ekmeği" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Xinhua
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