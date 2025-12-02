Haberler

BAE'nin Birlik Günü Resepsiyonuna ULUSKON Başkanı Katıldı

BAE'nin Birlik Günü Resepsiyonuna ULUSKON Başkanı Katıldı
Güncelleme:
Nezaket Emine Atasoy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'Birlik Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğine ve ilişkilerin gelişimine vurgu yaptı.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 'Birlik Günü' dolayısıyla düzenlediği resepsiyona katıldı.

BAE Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, 'Al Bait Al Emarati-Birleşik Arap Emirlikleri Evi/ Kültür Buluşması' etkinliği ve '54'üncü Birlik Günü' programı Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirildi. Resepsiyona, ULUSKON Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy onur konuğu olarak katıldı. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile BAE arasında son yıllarda artan iş birliğine, ekonomik ve diplomatik ilişkilerdeki güçlü ivmeye dikkat çekerek, iki ülkenin ortak değerler ve karşılıklı güven temelinde geleceğe dönük önemli adımlar attığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
