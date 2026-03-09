BAE'li iş adamı Habtur'dan, "ABD'nin korumasına ihtiyacımız yok, ABD bölgeyi savaşa soktu" paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en ünlü ve nüfuzlu iş adamlarından Al Habtoor Grup'un sahibi Halef bin Ahmed el-Habtur, ABD'ye işaret ederek, " Orta Doğu'yu kurtarmaya geldiğini iddia eden kimseye ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

Habtur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Körfez ülkelerine yansımaları nedeniyle ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

BAE'li iş adamı paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

BAE'li iş adamı, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine savaşa katılma" çağrısına, "Saldırıya uğramamızın nedenini gayet iyi biliyoruz ve ayrıca tüm bölgeyi bu tehlikeli tırmanışa sürükleyenlerin, bölgede 'müttefik' dediği kişilere danışmadan hareket edenlerin kim olduğunu da biliyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Habtur, "BAE ve KİK ülkeleri iyi durumda, Orta Doğu'yu kurtarmaya geldiğini iddia eden kimseye ihtiyacımız yok. Gerçek şu ki, aceleci ABD kararları, bölgeyi, halkın karar alma sürecine dahil edilmediği ve başlatılmadan önce yerel müttefiklerine danışılmadığı bir savaşa sürükledi." ifadelerine yer verdi.

İran'ın bölgeye yönelik tehdidini inkar etmediklerini belirten Habtur, "İran'a güvenmiyoruz. Ancak bu, birkaç gücün bölgemiz pahasına nüfuz için yarıştığı kirli bir oyun. Bunda hiçbir izzet ve şeffaflık yok. Bu durumda İran, İsrail ve ABD Orta Doğu'daki Arap devletlerinin halklarının çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını gözetiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Habtur, "Başkalarının çıkarlarına hizmet etmek için bu savaşa girmeyeceğiz, diplomasi ve siyasi çözümlerle önlenebilecek bir çatışmada evlatlarımızı feda etmeyeceğiz. Çocuklarımızın hayatına değer veriyoruz ve bazılarının yaptığı gibi onların hayatlarını 'sivil zaiyat' olarak görmüyoruz." dedi.

Hiçbir ülkeyle ittifak yapmanın çocuklarının hayatını riske atmaya değmeyeceğine vurgu yapan Habtur, "Başkan Donald Trump ve Senatör Graham, İsrail'in çıkarları uğruna ülkelerini ve ABD'lilerin hayatını riske atmaya hazırlar ise, bu onların seçimidir. Biz aynısını yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

Habtur, ABD'nin BAE'ye silah satmasının "bir iyilik olmadığını" belirterek, "Bu bir iyilik değil. Güvenliğimize yatırım yapıyoruz ve bu silahlar için milyarlarca dolar ödüyoruz. Bu, anlaşmalar üzerine kurulu devasa bir ticaret ve endüstri. ABD bile artık diğer savaşlardaki müttefiklerine silah sağlamak için Ukrayna'dan silah satın alıyor. Bu, hayırseverlikten değil, savaş ve silah satışlarından beslenen bir endüstri." ifadelerine yer verdi.

Graham'ın petrol ile ilgili söyemlerine işaret eden Habtur, "Graham, İran ve Venezuela'nın birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip olduğunu ve ABD'nin bu küresel petrol yüzdesine ortak olabileceğini, bunun da 'Çin için bir kabus' olacağını söyledi. Hatta İran'daki rejim değişirse 'yeni bir Orta Doğu' meydana geleceğini ve ABD'nin çok para kazanacağını da ekledi." ifadelerini kullandı.

Habtur, "İşte şimdi tablo netleşiyor, işte şimdi bu savaşı neden istediklerini anlıyoruz." değerlendirmesi yaptı.

Graham'ın ABD'den çok İsrail'in çıkarlarını koruduğuna vurgu yapan Habtur, "Açıklamalarınızı dinleyen herkes, İsrail Meclisi üyesi olduğunuzu zanneder." ifadesini kullandı.

Habtur, açıklamasını şu şekilde bitirdi:

"Bölgemizdeki halklar başkalarının savaşlarından uzak, barış ve istikrar içinde yaşama hakkına sahiptir. Ayrıca, çıkarlarımızı ve güvenliğimizi nasıl koruyacağımıza ve bu bölgede nüfuz mücadelesi veren güçler arasındaki çatışmalar sonucu bize dayatılan, bizim çıkarmadığımız krizlerden nasıl kurtulacağımıza karar verme hakkına da sahibiz. Barış ve istikrar istiyoruz. Bize zorla dayatılan savaş yolunu kabul etmeyeceğiz, başkalarının savaşlarına yakıt olmamıza da izin vermeyeceğiz."