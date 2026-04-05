Haberler

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İtalya Başbakanı Meloni ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Abu Dabi'de bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri, güvenlik konularını ve ikili ekonomik işbirliğini ele aldı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkeye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı bin Zayid ile İtalya Başbakanı Meloni, başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, bunların güvenlik ve istikrara etkileri ile uluslararası deniz taşımacılığı, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki yansımaları ele alındı.

Tarafların ayrıca, BAE'ye yönelik saldırılar ve İran'ın bölgedeki faaliyetleri konusunu değerlendirdiği, bu saldırıların sivilleri, altyapıyı ve egemenliği hedef aldığı ifade edildi.

Meloni'nin, söz konusu saldırıları kınadığı ve BAE ile dayanışma içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve kalkınma odaklı işbirliği alanları da ele alınarak stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönündeki kararlılık yinelendi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

