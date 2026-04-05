BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İtalya Başbakanı Meloni ile bölgesel gelişmeleri görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkeye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı bin Zayid ile İtalya Başbakanı Meloni, başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, bunların güvenlik ve istikrara etkileri ile uluslararası deniz taşımacılığı, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki yansımaları ele alındı.

Tarafların ayrıca, BAE'ye yönelik saldırılar ve İran'ın bölgedeki faaliyetleri konusunu değerlendirdiği, bu saldırıların sivilleri, altyapıyı ve egemenliği hedef aldığı ifade edildi.

Meloni'nin, söz konusu saldırıları kınadığı ve BAE ile dayanışma içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve kalkınma odaklı işbirliği alanları da ele alınarak stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönündeki kararlılık yinelendi.