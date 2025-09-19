BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Gürcistan'ı Ziyaret Etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ilk kez ziyaret ettiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e gelen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Başbakan Kobakhidze tarafından resmi törenle karşılandı.

Daha sonra Tiflis'te Hükümet Binası'ndaki ikili görüşmeler öncesinde konuşan Kobakhidze, Al Nahyan'ın ilk kez Gürcistan'da resmi temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Kobakhidze, "İki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklığı her alanda daha da derinleştirmekle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Kobakhidze, daha önce BAE'de yerel firmalar Eagle Hill ve Emaar Grubu ile Gürcistan'a 6 milyar dolarlık yatırım yapılmasını kapsayan bir anlaşma imzaladıklarını anımsattı.

Ülkesine verdikleri desteklerinden dolayı BAE'ye teşekkür eden Kobakhidze, "Bugün, ülkemiz ve her birimiz için özel bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

"İşbirliğimizin derinleşmesi, birçok projenin hayata geçirilmesiyle teyit edilecek"

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gürcistan ile BAE arasında farklı alanlarda yakın işbirliğinin mevcut olduğunu belirten Al Nahyan, "Bu, gelecekte işbirliğimizin derinleşmesi ve özellikle ticaret, iş dünyası, ekonomi, sanayi ve enerji alanlarında ve her iki ülke için de öncelikli sektörlerde daha birçok projenin hayata geçirilmesiyle teyit edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle ekonomik alandaki işbirliğinin artmaya devam ettiğini bildiren Al Nahyan, "Bu işbirliği geniş çaplı olup, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin özellikle ulaştırma sektöründe devam edeceğinden şüphemiz yoktur." dedi.

Kafkasya bölgesinde ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve barışın sürdürülmesine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Al Nahyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kafkasya bölgesi ülkeleri arasındaki ortaklığı güçlendireceğini, istikrar, barış ve ortak çıkarları teşvik edeceğini temin ederim. Barış, ekonominin gelişmesi ve güçlenmesinin temel eksenidir. Bir kez daha teşekkür ediyor, Gürcistan'a ve Gürcü halkına istikrar, kalkınma ve başarılar diliyorum."