Ali Babacan: Erdoğan, Bu Sürecin Siyasi Riskini Üstlenmek İstemiyor

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Devlet başkanı şapkasıyla baktığınızda Cumhurbaşkanı süreci çok yakından takip ediyor, talimatlar veriyor. İmralı'ya giden her heyet bilgisi ve izni dahilindedir. Ama siyasetçi şapkasını, AK Parti Genel Başkanı şapkasını taktığında bu sürecin siyasi riskini üstlenmek istemiyor. Bir aksaklık olursa, süreç tıkanırsa bunun siyasi sorumluluğunu almak istemiyor" dedi.

Babacan, İlke TV'de Dilek Odabaş ve Kemal Avcı'nın sorularını yanıtladı. Babacan, "Cumhurbaşkanı sizi çağırsa gelin ekonominin başına geçin dese kabul eder misiniz?" sorusuna, "Biz ülkenin yönetiminin tamamına talibiz. Sadece ekonomi yönetimiyle bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Hukuk ve adalet yoksa, eğitimde yönsüzlük varsa ekonomi düzelmez" yanıtını verdi.

" Türkiye, hukukun üstünlüğünde tepetaklak gidiyor"

Babacan, "Demokrasilerde kural bazlı yönetimin karşılığı hukukun üstünlüğüdür. Türkiye, hukukun üstünlüğünde tepetaklak gidiyor. Bu tepetaklak gidiş ekonomi için de geçerli, şeffaflık için de geçerli. Burada yapılmasın gereken acilen hukukun üstünlüğü ilkesine dönmek." dedi.

Babacan, İmralı'ya giden heyetin süreci ve siyasi riskleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Liderlerin önüne bazen iki seçenek çıkar: Ülkem mi, koltuğum mu? Bu zor bir ikilemdir. Devlet başkanı şapkasıyla baktığınızda Cumhurbaşkanı süreci çok yakından takip ediyor, talimatlar veriyor. İmralı'ya giden her heyet bilgisi ve izni dahilindedir. Ama siyasetçi şapkasını, AK Parti Genel Başkanı şapkasını taktığında bu sürecin siyasi riskini üstlenmek istemiyor. Bir aksaklık olursa, süreç tıkanırsa bunun siyasi sorumluluğunu almak istemiyor."

"Sanal bahis ve sanal kumarda uzun süre hiçbir adım atılmadı"

Sanal bahis için uzun süre hiçbir adım atılmadığını söyleyen Babacan, "Gençler bu sanal bahis ve sanal kumar içerisinde kayboluyor, aile felaketleri meydana geliyor. Uzun süre hiçbir adım atılmadı. Biz bu meseleyi sürekli gündemde tuta tuta ve bazı hadiseler de meydana gelince gördük ki toplumun her yerini sarmış." diye konuştu.

"Avrupalıların şunu anlaması lazım: Türkiye ile beraber Avrupa daha güçlü"

Babacan, "Avrupalıların şunu anlaması lazım: Türkiye ile beraber Avrupa daha güçlü. Türkiye ile beraber Avrupa daha çok etkili. Amerika şimdi savunma garantilerini çekiyor. Türkiye ile beraber Avrupa'nın ortak savunma konseptinin çok daha gerçekçi olduğunu umarım anlarlar." dedi.

"Suriye'de çözüm istemeyen bir ülke var. O da İsrail"

İsrail'in Suriye'nin iç barışı önünde engel olduğunu ifade eden Babacan, "Suriye'de çözüm istemeyen bir ülke var. O da İsrail. Suriye'de karışıklık olduğu sürece İsrail'in kuzeye doğru genişlemesi için ciddi bir alan açılıyor. Daha bugün Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhak etmesini tanıdı." diye konuştu.