Haberler

Deva Partisi Lideri Babacan'dan doğal gaz ve elektriğe yapılan zamma tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, elektrik ve doğal gazda yapılan yüzde 25'lik zam ile ilgili olarak, bu artışın vatandaşları daha da zor duruma sokacağını belirtti. Vergilerde indirim ve geçici sübvansiyon çağrısı yaptı.

  • Elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam yapıldı.
  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu zammın hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşları daha da zora sokacağını belirtti.
  • Babacan, enerji maliyetlerinde artış olsa bile vergilerde indirim yapılması, geçici sübvansiyon uygulanması ve geniş kesimlerin korunması gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam yapılmasına tepki göstererek, "Bu artış, beklenti yönetimi açısından çok yanlış olduğu gibi, zaten hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımızı daha da zora sokacaktır. Enerji maliyetlerinde hızlı artışlar olsa bile vergilerde indirim yapılmalı, geçici sübvansiyon uygulanmalı, geniş kesimler korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BU ZAM ZATEN HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZİLEN VATANDAŞLARIMIZI DAHA DA ZORA SOKACAKTIR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyonun yüzde 20 olarak hedeflendiği bir yılda elektriğe, doğal gaza bir çırpıda yüzde 25 zam yapıldı. Bu artış, beklenti yönetimi açısından çok yanlış olduğu gibi, zaten hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımızı daha da zora sokacaktır. Enerji maliyetlerinde hızlı artışlar olsa bile; vergilerde indirim yapılmalı, geçici sübvansiyon uygulanmalı, geniş kesimler korunmalıdır. Beklentilerin bozulmasına asla izin verilmemelidir. Devlet bunun için vardır, ekonomi yönetimi bunun için vardır."

Kaynak: ANKA
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
İran'dan 'ABD kendi askerlerini bombaladı' iddiası

"Kendi askerlerini bombaladılar" ABD'nin yanıtı kafaları karıştıracak
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Hayret vatandaş için konuşan biri var

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

vatandaş için konuşmuyor. geçici sübvansiyon çözüm değil. ülkemizde bazı vergi kalemlerinin kaldırılması, karşılığında bazı yeni vergi kalemleri getirilmesi lazım. maaşlı çalışan üzerinden ekonomi toparlanmaz.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Sanki herşey süt liman... kendisi olsa sanki farklı olur...

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Bu adamı severiz veya sevmeyiz, bunun zamanında ekonomi çok iyiydi

yanıt3
yanıt7
Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Payını alamayan yalandan vatandaşın yanında oluyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı