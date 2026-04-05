Deva Partisi Lideri Babacan'dan doğal gaz ve elektriğe yapılan zamma tepki
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, elektrik ve doğal gazda yapılan yüzde 25'lik zam ile ilgili olarak, bu artışın vatandaşları daha da zor duruma sokacağını belirtti. Vergilerde indirim ve geçici sübvansiyon çağrısı yaptı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Yıllık enflasyonun yüzde 20 olarak hedeflendiği bir yılda elektriğe, doğal gaza bir çırpıda yüzde 25 zam yapıldı. Bu artış, beklenti yönetimi açısından çok yanlış olduğu gibi, zaten hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımızı daha da zora sokacaktır. Enerji maliyetlerinde hızlı artışlar olsa bile; vergilerde indirim yapılmalı, geçici sübvansiyon uygulanmalı, geniş kesimler korunmalıdır. Beklentilerin bozulmasına asla izin verilmemelidir. Devlet bunun için vardır, ekonomi yönetimi bunun için vardır."