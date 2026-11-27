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Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, Ermenistan'da temaslarda bulundu.

Çeşitli düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, "Barış Köprüsü" olarak adlandırılan girişim çerçevesinde iki gün boyunca Dilican kentinde Ermeni sivil toplum temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdi.

"Barış Köprüsü" girişiminden yapılan açıklamaya göre, beşinci kez düzenlenen toplantılara iki ülkeden yaklaşık 60 temsilci katıldı.

Heyet, temasları kapsamında Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan ve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile de bir araya geldi.

Toplantılarda, 8 Ağustos 2025'te Washington'da düzenlenen zirvede onaylanan barış gündemi, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması imkanları ile iki toplum arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesine yönelik olası adımlar ele alındı.

Katılımcılar, sürdürülebilir ekonomik işbirliği imkanları, Güney Kafkasya'da ticaret ve bağlantı güzergahlarının geliştirilmesi ile insani konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gençlerle ilişkiler, eğitim ve iki ülkenin sivil toplum temsilcileri arasında doğrudan ve uzun vadeli ilişkilerin kurulması da gündemde yer aldı.

Toplantı kapsamında çalışma komiteleri oluşturularak ilgili alanlardaki mevcut sorunlar ele alındı ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

Çalışma komiteleri ekonomi ve altyapı, insani ve sosyal konular, çevre, medya, eğitim, kamu söylemi ve gençlerle ilişkiler ile siyasi ve jeopolitik konular başlıklarında oluşturuldu.

"Barış Köprüsü" girişiminin işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA