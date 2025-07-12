Azerbaycan ve Suriye Arasında Petrol Anlaşması İmzalandı

Azerbaycan ve Suriye Arasında Petrol Anlaşması İmzalandı
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Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir tarafından gerçekleştirildi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından (AZERTAC) yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Azerbaycan temasları kapsamında SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, mutabakat zaptının Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir tarafından imzalandığı belirtildi.

Mutabakat zaptının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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