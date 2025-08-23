Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanları Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesinde ikili ve çok taraflı konuları, işbirliği imkanlarını ve güvenlik meselelerini değerlendirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ile Lavrov, telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ve çok taraflı konular, siyasi, ekonomik ve insani işbirliğinin farklı boyutları ile bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerini ele aldı.

Bakanlar, dün Astrahan'da yapılan Rusya-Azerbaycan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının sonuçlarını "olumlu" bulduklarını ifade etti.

Telefon görüşmesinde, diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
