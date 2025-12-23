Haberler

Bakü'de, 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 2. Azerbaycan- Türkiye Yatırım Forumu yapıldı.

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB), Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ile ortaklaşa organize ettiği, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının destek verdiği forumun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov katıldı.

Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen forumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AZPROMO İcra Direktörü Yusif Abdullayev de yer aldı.

Azerbaycan Başbakanı Asadov, forumdaki konuşmasında, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmeyi önceliklerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Asadov, Azerbaycan'ın Türkiye ekonomisine 20 milyar doları aşkın, Türkiye'nin de Azerbaycan'a 18 milyar dolar yatırım yaptığını hatırlatarak, "Karşılıklı yatırımlarımızı istikrarlı şekilde sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Azerbaycan'da hayata geçirilen ekonomik reformlara, Karabağ'daki imar ve ihya çalışmalarına ve ülkedeki serbest ticaret bölgelerine değinen Asadov, Türk iş insanlarını Azerbaycan'daki serbest ticaret bölgelerinde daha aktif rol almaya çağırdı.

Ticaret Bakanı Bolat da konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin en iyi dönemini yaşadığını söyledi.

Bolat, ilişkilerin böylesine yüksek düzeye ulaşmasından ve Azerbaycan'ın başarılarından gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2016'dan bu yana 2,6 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, "Hedefimiz karşılıklı ticaretimizin toplam ticaretimizde birinci sırada olmasıdır." dedi.

Bolat, Azerbaycan'ın Türkiye'nin Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Türk dünyasına ulaşması için önemli kavşak noktasında bulunduğuna işaret ederek, "Yakında tamamlanmasını beklediğimiz Zengezur Koridoru ile Türkiye'nin Orta Asya ve Uzak Doğu'ya hızlı ulaşımı mümkün olacaktır. Aynı şekilde Orta Koridor Azerbaycan ve Türkiye'den geçerek dünya ticaretinde bir hızlandırma etkisi yapacaktır." şeklinde konuştu.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, yalnızca bir yatırım toplantısı için değil, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımak ve gelecek nesillere bırakacakları bu eşsiz mirası büyütmek için bir arada bulunduklarını söyledi.

Büyükfırat, dünyanın ekonomik ve jeopolitik olarak büyük bir dönüşümden geçtiğine dikkati çekerek, bölgedeki ulaşım hatlarının önemine değindi.

Yeni dönemin en stratejik hamlesinin Zengezur Koridoru olduğunu vurgulayan Büyükfırat, şunları kaydetti:

"Zengezur Koridoru hayata geçtiğinde Türk dünyası kara yoluyla kesintisiz birleşecek, Azerbaycan, Türkiye ve Orta Asya arasında ticaret çok daha hızlı akacak, bölgede kalıcı barış ve refah güçlenecektir."

Büyükfırat, TÜİB'in faaliyetlerinden de bahsederek, "İş insanlarımız arasında güç birliği oluşturuyor, kamu ile özel sektör arasında köprü kuruyor, yatırım projelerinin önünü açıyor ve iki ülke ekonomisinin bütünleşmesi için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım projelerinin sunumunun yapıldığı forumda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR), GAMA Enerji İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin hisselerinin tamamını satın almasını öngören anlaşma da imzalandı.

Forum, "Endüstri 4.0: Geleceğin Teknolojileri", "Tarımsal İşbirliği: Sürdürülebilir Kalkınma ve Gıda Güvenliği", "Bölgeler Arası Ticaret ve Lojistik Koridorlar" ile "Finansmana Erişim ve Sigorta Mekanizmaları" başlıklı panellerle devam etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araçlar için emsal karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular

Sınırda büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title