Azerbaycan, İran havayollarının seferlerini ABD yaptırımları nedeniyle askıya aldı

Azerbaycan, İran havayollarının seferlerini ABD yaptırımları nedeniyle askıya aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Sivil Havacılık Ajansı, İran hava yolu şirketlerinin Azerbaycan uçuşlarının ABD yaptırımları nedeniyle askıya alındığını bildirdi. ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'daki tüm havayollarının operasyonlarının 23 Eylül'den itibaren dünya genelinde durdurulacağını açıklamıştı.
İran hava yolu şirketlerinin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği uçuşlar ABD tarafından İran havacılık sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle durduruldu.
Azerbaycan Sivil Havacılık Ajansından yapılan açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Kararın, ABD tarafından İran havacılık sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle alındığı kaydedildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki tüm ticari hava yolu şirketlerinin operasyonlarının 23 Eylül'den itibaren dünya genelinde durdurulacağını duyurmuştu.
Bessent, İran uçaklarına hizmet veren uluslararası merkezlerin Amerikan bankacılık sisteminden tamamen dışlanacağını açıklamıştı.