- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "AGİT Minsk Grubu'nun devam etmesinin hiçbir mantıksal açıklaması yok"

BAKÜ - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "AGİT Minsk Grubu'nun devam etmesinin hiçbir mantıksal açıklaması yok" dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Bayramov ve Sinirlioğlu ikili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan ve AGİT arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bayramov ve Sinirlioğlu ikili görüşme sonrasında, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Çatışma sonrası durumun normalleşmesine olumlu etki yapacağına inanıyoruz"

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardığını ve bu nedenle artık AGİT Minsk Grubu'na ihtiyaç duyulmadığını belirten Bayramov, "AGİT Minsk Grubu'nun devam etmesinin hiçbir mantıksal açıklaması yok. Eğer Ermenistan gerçekten meselenin kalıcı çözümünde samimiyse ve sürece katkı sağlamak istiyorsa, artık günümüzün gerçekleriyle hiçbir ilgisi kalmamış bu yapıların korunmasında ısrar etmesinin mantığı nedir? Bu kuruluşun feshi, Ermenistan ve Azerbaycan'ın başvurusuyla olabilir. Ermenistan'dan bu yönde adım atmasını bekliyoruz. Bu ne kadar erken gerçekleşirse, çatışma sonrası durumun normalleşmesine o kadar olumlu etki yapacağına inanıyoruz" dedi.

"Azerbaycan ile AGİT arasında iş birliği gelişebilir"

Güney Kafkasya'da eski Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının geride kaldığını ve artık AGİT'in yeniden imar sürecinde rol oynayabileceğine inandığını belirten Bayramov, "Biz bu rolü görüyoruz. Bugün de bu yönde görüş alışverişi yapıldı. Aynı zamanda bu konuda olumlu bir gündem çerçevesinde Azerbaycan ile AGİT arasında iş birliği gelişebilir. Samimi isteğimiz, AGİT'in geniş coğrafyasında artık çatışmalar bağlamında değil, iş birliği ve geleceğe dönük normalleşme projeleri çerçevesinde daha yapıcı bir rol üstlenmesidir" diye konuştu.

Son yıllarda Doğu-Batı Orta Koridor güzergahında yük taşımacılığında önemli bir artışa tanık olduklarını belirten Bayramov, "Bu projelerden bahsederken özellikle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni belirtebilirim. Bu doğrultuda, Azerbaycan yalnız kendi sınırları içinde değil, aynı zamanda yurtdışındaki yatırımları da hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yılın sonunda Gürcistan yönündeki demiryolunun yük taşıma kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarıldı. Bu büyük altyapı projeleri arasında Bakü Ticaret Limanı da kilit bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Bakü Ticaret Limanı'nın 2019 yılında çevre standartlarına uygunluğuyla Ekoport Sertifikası aldığını vurgulayan Bayramov, "Aynı zamanda limanın çevre standartlarına uygun faaliyet göstermesi ve enerji tasarrufuna öncelik vermesi sayesinde, AGİT çerçevesinde yürütülen projelerden biri olan 'Yeşil Limanlar' konseptine uygun gelmektedir" şeklinde konuştu.

Bakü Ticaret Limanı'nın kapasitesinin 25 milyon tona çıkarılması planlanıyor

Bakü Ticaret Limanı'nın öncü konumunun Azerbaycan için önemli olduğunu vurgulayan Bayramov, "Limana yönelik yeni yatırımlar da yapılıyor ve önümüzdeki yıllarda taşıma kapasitesinin 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarılması planlanıyor. Genel olarak bu projelerin, yalnızca ülkemizde değil, geniş bir coğrafyada ulaşım ve lojistik altyapının gelişimine ve taşıma hacminin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"AGİT olarak sizleri desteklemeye devam edeceğiz"

Amacının AGİT'in Azerbaycan'la ortaklığına ve bölgedeki barış çabalarına desteklerini yinelemek olduğunu belirten Feridun Sinirlioğlu ise, "Birkaç gün önce Ermenistan ve Gürcistan'daki muhataplarıma ilettiğim mesajı burada da yinelemek istiyorum. Diyalog ve diplomasi, sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşma çabalarımızın temel taşı olmaya devam etmelidir. Bu barış, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı dahil olmak üzere AGİT ilkelerini temel almalıdır" şeklinde konuştu.

Bu çerçevede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış antlaşması müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Sinirlioğlu, "Bu önemli gelişme, Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve iş birliğine dayalı bir geleceğe olan ortak bağlılığı yansıtıyor. AGİT olarak sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca, bölgesel ekonomik bağlantıların teşviki ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi diğer önemli girişimlerde de iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nı ziyaret ettiğini belirten Sinirlioğlu, "Orada, ulaştırma ve bağlantı alanlarında işbirliğinin artırılması ve Hazar Denizi bölgesinde yeşil limanlar ve bağlantıların teşviki konusundaki AGİT projesi kapsamında yürüttüğümüz ortak çalışmalar hakkında görüştük. AGİT, bu stratejik konularda ve AGİT güvenliğinin üç temel boyutu kapsamında Azerbaycan'ı desteklemeye hazırdır" diye konuştu.