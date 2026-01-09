Azerbaycan'ın yeni rüzgar santrali 220 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlayacak

Azerbaycan'da faaliyete geçen "Hızı-Abşeron Rüzgar Enerjisi Santrali"nin, tam kapasite çalışması halinde yılda yaklaşık 220 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlaması ve 400 bin tondan fazla karbon salımının önüne geçmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın "ACWA Power" şirketi tarafından inşa edilen "Hızı-Abşeron Rüzgar Enerjisi Santrali", dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle faaliyete geçti.

Caspian Barrel Petrol Araştırmaları Merkezi Başkanı İlham Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hızı-Abşeron Rüzgar Enerjisi Santrali"nin Azerbaycan'ın bugüne kadar devreye alınan ilk büyük kapasiteli rüzgar elektrik santrali olduğunu belirtti.

Şaban, ülkede alternatif enerji alanında bir önceki en büyük tesisin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Masdar şirketi tarafından Karadağ'da inşa edilen 230 megavat gücündeki güneş elektrik santrali olduğunu belirterek "Ekim 2023'te devreye alınan Karadağ Güneş Elektrik Santrali, Azerbaycan'ın en büyük yenilenebilir enerji tesisiydi. Hızı-Abşeron ise rüzgar enerjisinde bu alandaki ilk büyük ölçekli proje olma özelliğini taşıyor." dedi.

Her iki projenin de devlet bütçesinden kaynak kullanılmadan hayata geçirildiğine dikkati çeken Şaban, "Bu santraller, tamamen yabancı yatırım ve uluslararası finansmanla inşa edildi." ifadesini kullandı.

Şaban, projeye yaklaşık 340 milyon dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım yönlendirildiğini aktardı.

Santralin finansmanı kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının 197,1 milyon dolar, OPEC Fonunun ise 50 milyon dolar kredi sağladığını bildiren Şaban, projenin ana yükleniciliğini ise Çinli "PowerChina Huadong Engineering Co. Ltd." şirketinin üstlendiğini dile getirdi.

Şaban, santralin yıllık üretim kapasitesine ilişkin, "Rüzgar koşullarının elverişli olduğu dönemlerde tesisin yıllık yaklaşık 1 milyar kilovatsaat elektrik üretme potansiyeli bulunuyor. Bu da yılda 220 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlanması ve 400 bin tondan fazla karbon salımının engellenmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdığını vurgulayan Şaban, Hızı-Abşeron Rüzgar Enerjisi Santrali'nin hem enerji güvenliği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından ülke için stratejik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.