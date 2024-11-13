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Azerbaycan'da Dikiş Fabrikası Açıldı

Azerbaycan'da Dikiş Fabrikası Açıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hankendi şehrinde kurulan dikiş fabrikasının açılışını yaptı. İki lider, Bakü'deki COP29 toplantısında bir araya gelerek dostluklarını pekiştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Özbekistan tarafından kurulan dikiş fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Aliyev ve Mirziyoyev, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında bir araya geldi.

Mirziyoyev, COP29'un başarılı organizasyonu nedeniyle Aliyev'i kutladı, dost ve kardeş Azerbaycan'ın başarılarına her zaman sevindiklerini belirtti.

Aliyev de COP29'a katılımı nedeniyle Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Görüşme sonrasında Aliyev ve Mirziyoyev, Karabağ'daki Ermeni rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde Özbekistan tarafından kurulan dikiş fabrikasının açılışını video konferans yoluyla yaptı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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