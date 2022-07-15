Azerbaycan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' paneli

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı devlet yetkilileri, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Bakü Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Tuğgeneral Nuri Öztürk'ün moderatörlüğünde yapılan etkinlik, şehitler için saygı duruşu ile başladı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu etkinlikte konuşan Bakü Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Barış Saygın, 15 Temmuz'da darbe girişiminin Türk halkının iradesiyle bertaraf edildiğini belirtti.

Saygın, FETÖ ile mücadelenin hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri temelinde yürütüldüğünü hatırlatarak FETÖ'nün yurt içinde zayıflaması sonucu strateji değiştirdiğini ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını kaydetti.

Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadelenin bugün çok daha fazla önem kazandığını vurgulayan Saygın, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele Dışişleri Bakanlığı olarak en öncelikli gündem maddelerimizden biri olmayı sürdürmektedir. Uzun soluklu olduğunu bildiğimiz FETÖ ile mücadelemiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülecektir." diye konuştu.

Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Elnur Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman dışarıdan baskılarla yüzleştiğine dikkati çekerek bunun Türklerin adalet yanlısı millet olmasından kaynaklandığını söyledi.

Aliyev, Türkleri açık savaşta yenemeyen güçlerin farklı yollara başvurduğunu kaydederek, "Fakat bizim milletimiz zor zamanlarda devletin etrafında birleşen bir millet. Bunu hem 15 Temmuz'da hem de 2. Karabağ Savaşı'nda gördük. Topraklarımızı vatan eden, canlarını feda eden şehitleri rahmetle anıyorum." dedi.

Bakü Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Çakır konuşmasında FETÖ yapılanmasının tarihsel sürecinden, 15 Temmuz gecesi yaşananlardan ve sonrasında yürütülen soruşturmalardan bahsetti.

Çakır, "Dünyada mağdur edebiyatı yapıyorlar. Bunlara aldanmamak lazım. Dünyada faaliyetlerine devam ediyorlar. Tehdidin geçmediğinin farkında olmamız ve mücadeledeki ciddiyeti korumamız lazım." ifadesini kullandı.

Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Telman Nusretoğlu, FETÖ'nün, birilerine bağlı olan Türkiye ve Türk dünyası oluşturmak için dizayn edilen bir proje olduğunu söyledi.

Nusretoğlu, Türkiye'nin bağımsız hareket etmesinin, milli savunma sanayisini geliştirmesinin birilerini rahatsız etmeye başladığını söyleyerek, "Önce Gezi olayları ile başladılar. Sonra 17-25 Aralık operasyonu yapıldı. 15 Temmuz'da ise hain devşirme şebeke, devlet aklı tarafından bertaraf edildiğini görünce darbe girişiminde bulundu. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milleti etrafında birleştirerek darbe girişimini ortadan kaldırdı. Azerbaycan devleti ve milletiyle birlikte Türkiye'nin yanında yer aldı. FETÖ bir istihbarat yapılanmasıdır. Türk dünyasına karşı yapılanmadır. FETÖ konusunda duyarlılığımız hiçbir zaman bitmemelidir. Çünkü bu örgütün arkasında büyük güç var." görüşünü dile getirdi.

Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Devlet Gümrük Akademisi Rektör Yardımcısı Araz Aslanlı 15 Temmuz'da sadece iktidarın değil bu iktidarın ulusal perspektiflerinin hedef alındığı kaydetti.

Darbeyi planlayanlar ile gerçekleştirenlerin farklı olduğunu aktaran Aslanlı, amaçlarının Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğrafların da sergilendiği etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.