Azerbaycan-Cin I·lis¸kilerinde Yüksek Düzeyde Güven Vurgusu

HANKENDİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Çin ilişkilerinden övgüyle bahsederek ikili ilişkilerin temelinde yüksek düzeyde karşılıklı güvenin bulunduğunu söyledi.

Aliyev, cumartesi günü Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen medya forumunda yaptığı konuşmada 2024 yılında ilişkileri stratejik ortaklığa ve 2025 yılındaysa kapsamlı stratejik ortaklığa yükselten anlaşmalar gibi önemli dönüm noktalarına dikkat çekti.

Aliyev, "Bu, iki ülke arasındaki karşılıklı güvenin üst düzeyde olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdikleri sarsılmaz desteğin altını çizen Aliyev, "Azerbaycan her zaman tek Çin ilkesini açıkça desteklemiştir" ifadelerini kullandı.

Çinli yetkililerle her düzeyde aktif siyasi diyalog yürüttüklerini ve vize muafiyeti programlarıyla halklar arası etkileşimin arttığını kaydeden Aliyev, bu durumun "öğrenciler, girişimciler ve vatandaşlar arasındaki temasları artıracağını" söyledi.

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne verdikleri güçlü desteği yineleyen Aliyev, bağlantı imkanlarını kolaylaştırmak için gerekli ulaşım ve lojistik altyapısını geliştirdiklerini ifade etti.

Aliyev, ekonomik işbirliği konusunda ise iki ülke arasındaki ticaret ve ulaşım alanlarındaki ilişkilerin hızla geliştiğini vurgulayarak yakın gelecekte ticaret hacminin katlanarak artacağı öngörüsünde bulundu.

İki ülke arasındaki enerji işbirliğinin de güçlendiğine ve Çinli şirketlerin güneş enerjisinden rüzgara kadar yenilenebilir enerji projelerinde yer aldığına dikkat çeken Aliyev, "Azerbaycan'da Çin menşeli güneş panelleri kullanıyoruz" dedi.