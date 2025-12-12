Haberler

Azerbaycan Başbakanı Asadov, Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'nda konuştu Açıklaması

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Hazar Denizi'nin barış ve istikrar bölgesi olarak korunmasının önemine değindi. Türkmenistan'ın tarafsızlık politikalarını takdir eden Asadov, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin ekonomik ve kültürel alanlarda genişleyeceğini belirtti.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Hazar Denizi'nin barış, refah, istikrar ve güvenlik bölgesi olarak korunmasının ve buradan geçen ulaşım hatlarının bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Başbakan Asadov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'na katıldı.

Forumda yaptığı konuşmada Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayan Asadov, Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve desteklenen daimi tarafsızlık politikasını büyük takdir ve saygıyla karşıladığını belirtti.

Asadov, Türkmenistan'ın 30 yıldır sürdürdüğü bu politika sayesinde tarafsızlığın yalnızca bir dış politika tercihi olmadığını, aynı zamanda barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan dönüştürücü bir güç olabileceğini kanıtladığını vurguladı.

Azerbaycan ile Türkmenistan'ın derin tarihi köklere, manevi ve kültürel değerlere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu belirten Asadov, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomi, ulaşım ve enerji başta olmak üzere geniş bir alanı kapsadığını kaydetti.

Asadov, Hazar Denizi'nin kıyıdaş ülkeleri birleştiren ve ekonomik yaşamlarında önemli rol oynayan bir unsur olduğuna işaret ederek, "Hazar'ın barış, refah, istikrar ve güvenlik bölgesi olarak korunup saklanması, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da genişlemesine, iş dünyası ve turizmin gelişmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına imkan tanıyor. Hazar Denizi üzerinden geçen önemli ulaşım hatları, bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına hizmet ediyor ve yeni işbirliği perspektifleri açıyor." dedi.

title