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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Gidiyor

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AVRUPA Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran mental engelli sporcu Aysel Önder (19), 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na giden İzmirli tek sporcu olacak. Önder, paralimpik oyunlarında madalya alan ilk özel sporcu olmayı hedeflediğini söyledi.

AVRUPA Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran mental engelli sporcu Aysel Önder (19), 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na giden İzmirli tek sporcu olacak. Önder, paralimpik oyunlarında madalya alan ilk özel sporcu olmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 8 sporcu ile katılacağı Paris 2024 Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. İzmirli mental engelli kadın sporcu Aysel Önder, paralimpik oyunlarında madalya alan ilk özel sporcu olmayı hedeflediğini söyledi. Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve üniversiteye hazırlanan Aysel Önder, spora 11 yaşında futbol oynayarak başladığını daha sonra atletizme yöneldiğini belirtti.

'PSİKOLOJİK TARAFI ZOR'

Paralimpik oyunlarına az bir süre kaldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Önder, "Ülkemiz adına daha iyi madalyalar kazanacağız. Paris Olimpiyatları'nı izledim, herkes çok iyi. Biz de çalışıp çabalıyoruz. İnşallah madalya ile döneceğiz" dedi. Ailesi ve sevenlerinin desteğini aldığını anlatan Önder, "Haftanın 6 günü bazen çift antrenman yaptım. Antrenman süresi 2,5 saati buluyordu. Yorucu geçti. Dışardan göründüğü kadar kolay bir spor değil atletizm. Tüm branşlar da öyle ama atletizm çok daha zor. Futbol ile başlayan serüvenim atletizmle devam ediyor. Çok fazla sakatlık olabiliyor. Psikolojik tarafı zor. Antrenman yaparken vücut ve zihin yorgunluğu var. Her şey zihinde bitiyor. Bana ilginin artması, biraz stresimi arttırıyor. Daha önce öyle bir atmosfere girmedim. Altın madalyayı alırsam önce hayatını kaybeden anneanneme, ondan sonra da başkanımıza, antrenörüme ve aileme armağan edeceğim" dedi.

'MADALYALARLA MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ'

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bittiğini ve Paralimpik Oyunları için gün saymaya başladıklarını ifade eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 8 özel sporcu ile oyunlara katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Aydın, "Yıllar önce evlerine kapatılan, yok sayılan, 'Bunlardan hiçbir şey olamaz' denilen çocuklardan 8'inin Paris'e gidiyor olması, devletimizin bu çocuklara ne kadar imkan verdiğinin göstergesidir. Buradan Türk milletine şu sözü veriyorum. İnşallah özel sporcuların ülkemize getirmiş olduğu madalyalarla milletimizin huzuruna çıkacağız. Bize imkan tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, sporcularımızın tek tek ismini bilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ÖZEL SPORCU YETİŞTİRMEK, SABIR VE SEVGİ İSTER'

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Aydın, bir özel sporcu yetiştirmenin emek istediğini vurguladı. Özel sporcuların masa tenisi, atletizm, gülle atma, uzun atlama ve 400 metrede rakiplerinin karşısına çıkacağını kaydeden Aydın, "Başarımızda bir teşekkürü de yol arkadaşlarıma, antrenörlere, idarecilere ve özel sporcuların ailelerine iletmek istiyorum. Bir özel sporcu yetiştirmek, sabır ve sevgi ister. Uzun bir süreç ister. 12 yıllık bu süreçte, bir gün '8 sporcu ile gidebilecek misin' diye sorduklarında 'Belki' derdim; ama şimdi bu hayalim antrenör ve ailelerle el ele vererek gerçek oluyor. Çok mutluyum" dedi.

'100 YILDA GELMEYEN MADALYA BU DEFA GELECEK'

Aydın, "100 yılda gelmeyen madalya inşallah bu defa gelecek. Özel sporcuların paralimpik oyunlarda hiç madalyası yok. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmuş sporcularım var. Tek bir eksiğimiz var, paralimpik oyunları. Bu oyunlar, sporun zirvesi. 100 yılın madalyasını getirerek tarihe altın harflerle ismimizi yazdırmak istiyoruz. Geriye sayım başladı. Artık uyuyamıyorum. İnşallah bütün engelli ailelerin önünü açacağız. O aileler, 'Benim çocuğum da başarabilir, spor yaptığında engelleri aşabilir' diyecek. Şırnak'ta Diyarbakır'da, Nevşehir'de, Kırşehir'de bir özel çocuğun spor yaparken engelleri aştığını kanıtlayacağız. Onun için bu madalyayı çok önemsiyorum. İnşallah rengi sarı ve altın olacak" diye konuştu.

DÜNYA İKİNCİSİ OLUP, OLİMPİYATA HAK KAZANDI

Milli Takım Atletizm Antrenörü Damla Tan da özel sporcu Aysel Önder ile yaklaşık 8 yıl önce karşılaştıklarını belirtip, başarılarla dolu bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti. Tan, "İmkanlarımız doğrultusunda psikolojik ve fizyolojik olarak çok iyi durumdayız. Aysel'in Türkiye şampiyonlukları ve ilk 3'te dereceleri vardı. Son 3 yıldır Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na bağlı olarak 400 metre branşında Türkiye şampiyonlukları var. Aynı zamanda Avrupa şampiyonu. Japonya'da mayıs ayında dünya ikincisi oldu ve ilk ikiye girerek kota kazandı. Olimpiyat da altın madalya hedefliyoruz" diye konuştu. Özel sporcuların psikolog desteğiyle çalıştığını anlatan Tan, Aysel'in de hırslı bir sporcu olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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