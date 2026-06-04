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AYM, 'süresiz nafaka' düzenlemesini iptal etti

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Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. TBMM'ye 9 ay süre tanındı.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

AYM Genel Kurulu, Antalya 12'nci Aile Mahkemesi'nin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde yer alan süresiz nafaka düzenlemesinin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü. Genel Kurul, düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, yasal düzenleme yapılması için TBMM'ye 9 ay süre tanınmasına karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Türk Medeni Kanunu'nun 'yoksulluk nafakası' başlıklı 175'inci maddesinde, 'Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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