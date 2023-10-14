Aydın'da Yayla Evinde Hırsızlık Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir yayla evinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesi ve teknik çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi tespit edildi ve tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde yayla evinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan jandarma ekipleri bin 200 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve teknik çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi tespit edilirken, kıskıvrak yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Seferler Mahallesi'ndeki bir yayla evinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait yayla evine giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler; nakit para, cep telefonu, iş makinaları ve mutfak malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışma, olay yeri ve çevresi ile ilçe merkezinde güvenlik kameralarından yapılan bin 200 saatlik inceleme ve teknik çalışma sonucu hırsızlık şüphelisinin N.M. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Şüpheli şahsın Çine ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramalarda; 2 bin TL nakit para, 1 adet cep telefonu, 1'er adet hızar motoru, ahşap oyma, zımpara, spiral makinesi, matkap, boru anahtarı, el testeresi, 3 adet tahra, 1 adet 12 kg mutfak tüpü, 1 adet 2 kg piknik tüpü, 3 litre alkollü içecek, 5 litre zeytinyağı, 4 litre benzin, 3 litre motor yağı, 2 litre çamaşır suyu ve 4 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan N.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN