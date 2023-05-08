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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Reisköy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1,2 kilogram esrar, 2 av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.E, işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Germencik Aydın Güncel Haberler

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