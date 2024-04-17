Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada diğer aracın sürücüsü ise emniyete götürüldü.
Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Denizli Bulvarı Forum Kavşağı yakınında Yusuf Özkan (22) idaresindeki 09 BF 504 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden L.A. yönetimindeki 09 EF 950 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilden fırlayan Yusuf Özkan, ambulansla kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Diğer aracın sürücüsü L.A, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.