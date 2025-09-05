Haberler

Aydın'da Şap Hastalığı Nedeniyle 28 Mahallede Karantina Uygulaması

Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde şap hastalığı nedeniyle toplam 28 mahallede karantina başlatıldı. Kuyucak'ta 14, Nazilli'de ise 14 mahallede hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde şap hastalığı nedeniyle 28 mahallede karantina başlatıldı.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çobanisa Mahallesi'nde şap hastalığı tespit etti.

Vaka üzerine ilçedeki 14 mahalle karantinaya aldı.

Nazilli ilçesinde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, tedbirden 14 mahallede hayvan giriş çıkışını yasakladı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
