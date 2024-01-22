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Aydın'da Polis Ekipleri Sokakta Bulunan 10 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

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Aydın'da İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine teslim etti. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından paraları düşüren kişiyi tespit ederek parayı sahibine teslim etti.

Aydın'da polis ekipleri, sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine teslim etti.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 425 Sokak'ta etrafa saçılmış halde para bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Parayı toplayan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından paraları Kazım Güler'in düşürdüğünü tespit etti.

Emniyet müdürlüğüne çağrılan Güler'e, düşürdüğü 10 bin lira teslim edildi.

Güler, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İncirliova Aydın Güvenlik Güncel Haberler

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