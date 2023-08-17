Aydın'da Pırasa Üretimi Artıyor

Türkiye'nin önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da pırasa fideleri toprakla buluşturuldu. Korona virüs salgını ile birlikte kıymeti anlaşılan ve değeri de artan pırasanın 3 yıldır hem tüketiminin arttığı hem de üreticinin yüzünü güldürdüğü belirtildi.

Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sağlık ve şifa kaynağı pırasanın son yıllarda çok rağbet gördüğünü belirten üreticiler, "Eskiden pırasa gariban yiyeceği olarak görülürdü. Korona virüs salgını ile insanlarda tüketim bilinci arttı. Hal böyle olunca insanlar tükettikleri gıdanın sadece lezzetine değil faydalı olmasına da özen göstermeye başladı. Birkaç yıl öncesine kadar kilosu 50 kuruş olan pırasa geçen yıl 15 TL civarında satıldı. Bu yıl 20-30 TL'ye satılması öngörülüyor" diyerek başta Aydın olmak üzere ülke genelinde 2020 yılından sonra pırasa tüketiminin arttığını belirttiler.

Kokulu ve aromalı sebzelerden biri olan pırasanın faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu belirten Aydınlı üreticilerden Hüseyin Gümüş, "Lezzetiyle soğana benzetilen pırasa, Türk mutfağında daha çok zeytinyağlı yemeğiyle bilinir. Pırasaya keskin tadını ve aromasını veren yüksek sülfür bileşiğidir. Pırasa, vücudu kanserden korumada yardımcı olur. Vitamin ve mineral zenginidir. Kanser ve diğer virüslere karşı etkisinin yanında kalp sağlığını korur. Kan şekerini düzenler. Kilo vermeye yardımcı olduğu gibi bağırsak sağlığı için de hekim tavsiyesi ile tüketilen gıdadır. Eskiden emeğimizin karşılığını alamazdık. Ama 2020 yılında yaygınlaşan Korona virüs salgınından sonra pırasa hem yiyenin hem de üretenin yüzünü güldürüyor. Bu yıl da büyük ümitlerle tarlalarımıza pırasa fidelerini diktik" diyerek sezonun hayırlı olmasını diledi. - AYDIN