Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Komşuları Tarafından Ölü Bulunan Kişi

Güncel Haberler

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir kişi evinin arkasındaki bahçede komşuları tarafından ölü olarak bulundu. 83 yaşındaki Mehmet Bekel'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir kişi evinin arkasındaki bahçede komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Yavuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 83 yaşındaki Mehmet Bekel isimli şahıs, komşuları tarafından evinin arkasındaki bahçe içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bekel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bekel'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sultanhisar Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title