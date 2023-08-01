Aydın'da Komşuları Tarafından Ölü Bulunan Kişi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir kişi evinin arkasındaki bahçede komşuları tarafından ölü olarak bulundu. 83 yaşındaki Mehmet Bekel'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir kişi evinin arkasındaki bahçede komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Yavuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 83 yaşındaki Mehmet Bekel isimli şahıs, komşuları tarafından evinin arkasındaki bahçe içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bekel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bekel'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN